HABER

Altı milyon İsrailli bugün sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Altı milyon İsrailli bugün 21.

Altı milyon İsrailli bugün sandık başında

Altı milyon İsrailli bugün 21. dönem milletvekili seçimleri için 10 bin seçim merkezinde oy kullanıyor.
Sabah saat 7.00’de oy vermeye başlayan İsrail halkı, akşam saat 10.00’a kadar oylarını kullanacak. Televizyonlar da hangi partinin seçimi kazanacağı ve ne kadar milletvekili çıkaracağı konusunda tahminlerde bulunacak. Seçim sonuçlarının Çarşamba sabahı açıklanması bekleniyor.
Nüfusu 350’ye kadar olan yerleşim merkezlerinde halk sabah saat 8.00’de oy kullanmaya başladı. Yerleşim mekanları, hastaneler, hapishane ve gözetim merkezlerinde kurulan sandıklarda da 8.00’de başlayacak oy verme işlemi akşam 8.00’de tamamlanacak. Altı milyon 339 bin 729 seçmen kendilerine verilen oy pusulasında tercih ettiği partiye oy verecek. Seçim günü 18 yaşını dolduran her İsrail vatandaşının oy verme hakkı bulunuyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara saat 10.30’da Kudüs’teki Ben Gurion okulunda oyunu kullanacak.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: 21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacakAK Parti YSK Temsilcisi Özel: 21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacak

En Çok Okunan Haberler

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.