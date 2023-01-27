Altılı masa için çok konuşulacak sözler: 'Aday belirleyemedik, Erdoğan’ı destekliyoruz diyecekler'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kütahya’da basın toplantısı düzenleyerek, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde tekrar aday olmasının önünde hiçbir engel olmadığını, Erdoğan’ın yeniden seçilerek Türkiye Yüzyılı kapılarını sonuna kadar açacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisini daha da güçlendirerek, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek inşallah yoluna devam edecektir. İçeride bir seçim yapacağız, aylardır söylediğimiz bir şey var. Seçim tek kişiyle olmuyor, mutlaka seçimin bir yarış içerisinde olması lazım. Bizim adayımız belli, gerçekten güçlü bir şekilde aylar öncesinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci seçimiyle ilgili halkın karşısına çıkmış ve bir kez daha ikinci kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde ’Sizden rey istiyorum, ruhsat istiyorum, sizden bana destek vermenizi istiyorum’ demiştir. Karşı taraf da Erdoğan karşıtlığından başka hiçbir ortak noktası olmadığını her gün daha açık bir şekilde ortaya koyan iki artı dörtlü masa maalesef bir türlü henüz adayla ilgili konuşmaya başlayamadı bile. Hani diyordunuz, ’Kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım.’ 14 Mayıs 2023’te Türkiye’de seçim olacak, bu açıklanalı da epey oldu. Niye hala adayınızı konuşamazsınız" dedi.

'HANİ ADAYINIZI BELLİ EDECEKTİNİZ?'

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olup olmayacağı konusunda şüphe etmeyeceklerini, altılı masada hemen hemen genel başkanların hepsi bunu söylemiş, kayıtlar ortada hem de bir hafta, on gün evvel söylemişler, ’Bu konuyu asla gündeme taşımayacağız’ demişler. Ama seçim tarihi belli olunca kendilerinden aday belirlemesini beklediğimiz iki artı dörtlü masa bu sefer koro halinde dünkü toplantıdan sonra da ’Cumhurbaşkanı üçüncü sefer aday oluyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz, karşı çıkacağız’ diyorlar. Bu konuyu gündeme getirmeyecektiniz, hani adayınızı belli edecektiniz? Bu kadar açık tutarsızlıkları, bu kadar açık zikzakları bu millet görür ve bunun da cevabını sandıklarda Allah’ın izniyle verir."

'ERDOĞAN’I DESTEKLİYORUZ DİYECEKLER'

"367 garabetini ortaya çıkararak vesayetçi işlemlerini ortaya koydular" diyen Kurtulmuş, "Kafa karışıklıklarını önlemek için Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, 2017’de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili Anayasa değişikliği çerçevesinde ilk sefer bu dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır ve inşallah milletimiz tekrar seçecektir. Bu konuda hukuken hiçbir boşluk, hiçbir kafa karışıklığı söz konusu değildir. Siyaseten söyleyeceği sözü olmayanların, bunun üzerinden milletimizin zihninde bir bulanıklık oluşturmaya çalıştığı da aşikardır. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de o zaman parlamento seçiyordu. Parlamentoda AK Parti’nin cumhurbaşkanını seçeceğini görenler 367 garabetini ortaya çıkararak vesayetçi işlemlerini ortaya koydular. İki artı dörtlü masa, eski vesayetçi zihniyeti bir kere daha ortaya çıkarıyor. İnşallah 14 Mayıs seçimlerine yetiştirirler adaylarını. Öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse, konuşacaklar, konuşacaklar en sonunda millete diyecekler ki, ’Vallahi biz aday belirleyemedik, biz de Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz.’ 2023 seçimleri Türkiye Yüzyılı bakımından tarihi bir seçim olacaktır. Onların dediği gibi söyleyeyim, ’Çok güzel olacaktır.’ ve bunun sonucunda da millet öyle dışarıdan suflelerle siyasette yol almaya çalışanlara değil milletin bağrından kopan gerçek fikirlerle milletle birlikte aynı istikamete yürüyenlerin arkasında duracak" ifadelerini kullandı.

İHA

