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Altın Ahududu Ödülleri: Bruce Willis’e verilecek en kötü performans ödülü iptal edildi

01.04.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Altın Ahududu Ödülleri, bu yıl Bruce Willis’e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti. Willis’in ailesi, Çarşamba günü ünlü oyuncunun afazi adı verilen bir beyin hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Razzie ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını duyurdu.

Altın Ahududu Ödülleri: Bruce Willis’e verilecek en kötü performans ödülü iptal edildi

Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Altın Ahududu Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti.

Willis'in ailesi, Çarşamba günü ünlü oyuncunun afazi adı verilen bir beyin hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Bu hastalık, kişilerin konuşma ve yazma yeteneklerinin gerilemesine yol açıyor.

Razzie olarak da bilinen Altın Ahududu'yu veren ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını açıkladı.

Willis'e ödüllerde özel bir kategori açılmış, 2021'de rol aldığı sekiz filmin yarıştığı En Kötü Bruce Willis Performansı kategorisini Cosmic Sin kazanmıştı.

Ödül töreninin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Willis'in 2021'de bu kadar çok filmde oynamasının nedeninin, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmadan önce olabildiğince fazla rol alma isteği olabileceği aktarıldı ve Willis ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ödüllerin bu yılki kazananları Cumartesi günü açıklanmıştı.

1980 yılında verilmeye başlayan ödüllerin, The Shining filmindeki performansıyla ilk kazananı olan Shelley Duvall'ın da söz konusu ödülü iptal edildi.

Ödül komitesi, Duvall'ın performansının Stanley Kubrick'in kötü muamelesinin bir sonucu olabileceğini öğrendiklerini ve bu ödülü geri aldıklarını duyurdu.

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