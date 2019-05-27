ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık cirosuyla hem ülke ekonomisine hem de üretime katılan öğrenci ve öğretmenlerin bütçesine katkı sağladı.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde üretime geçen lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, il ve ilçe merkezlerindeki bütün okulların sıra, masa ve dolabının yanı sıra yemek odası, salon takımı, yatak ve genç odası tasarlayarak üretmeye başladı.

Okulların ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşların da mobilya talebini karşılayan ve ürünleriyle fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılarak pazar alanını okul dışına taşıyan lise, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin 7 aylık süresi boyunca üretim ve satış yapıp yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ciroya ulaştı.

Herkesin ciro miktarına şaşırdığı Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü, "fabrika" olarak anılıyor.

Lise, 2023'e kadar döner sermaye işletmesinin cirosunu 5 milyon liraya ulaştırmayı amaçlıyor. Bir yandan nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmalar yürüten, diğer yandan da öğrencilere aylık 600 liraya yakın maddi destek sağlayan lise, kentteki birçok fabrikadan daha fazla ciroya ulaşıyor.