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Altın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Altın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin izini süren Avrupalı kafile, 12 yatla birlikte Ordu'ya geldi.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen 'Daddralli Karadeniz' etkinliği kapsamında 9 Haziran’da yola çıkan, aralarında Yunan, Alman, Hollanda ve Fransız ekibinde bulunduğu yatlar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük serüvenin ardından 1800 deniz mili yaparak Gürcistan'a ulaşacak. Mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu'ndaki efsanenin izini süren kafile, 12 yatla birlikte Ordu'ya ulaştı. Perşembe ilçesi Kışlaönü limanında 2 gün konaklayan turistler, Yason Burnu'nu ziyaret etti, Altınpost efsanesinin izini sürmek üzere yeniden yola çıktı.
BELEDİYE BAŞKANI UĞURLADI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rıhtıma gelerek yatları yolcu etti. Tüm yatlar Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini bildirdi.
Yatları yolcu ettikten sonra açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, DADD ekibini iki gün Ordu’da misafir ettiklerini belirtti. Güler, “Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Ordumuzu tanıtmak için yaptığımız bu çalışmada kalıcı dostluklar edindik. Bizim için en büyük kazanç bu. Şimdi onlar farklı ülkelere uğrayacaklar. Buradaki misafirperverlikten çok memnun kaldılar. Ordu halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bunları devam ettireceğiz. Amacımız Ordu’yu örnek bir şehir, aynı zamanda güzelliklerine güzellik katarak marka şehir olmasını sağlamak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
'ALTIN POST' EFSANESİ
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar.
Giresun Adası'nda, önceki yıllarda, 'altın post' efsanesinin yaşatılması için etkinlikler düzenlenmişti.

FOTOĞRAFLI

Altın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldiAltın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldiAltın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldiAltın post efsanesini izini süren yat kafilesi, Ordu'ya geldi

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