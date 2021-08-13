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  4. Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! 72 kişi daha gözaltına alındı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! 72 kişi daha gözaltına alındı

13.08.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylara ilişkin güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Dün de 76 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! 72 kişi daha gözaltına alındı

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kavganın ardından Battalgazi Mahallesi'nde toplananlar, yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi. Olayın ardından halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişi gözaltına alındı.

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72 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaylara ilişkin 72 kişinin daha gözaltına alındığını belirtilerek, "Altındağ ilçemizde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır. 29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
önlem almayın bize baskı uygulayın sandıkta görüşeceğiz.
elin suriyelisi türklerden daha değerli oldu işe bak ya kendi memleketimizde mülteci konumuna düştük
Cıkıp gitsinler bu ülkeden ne ümmeti kardeşim bunlarda tepki gösteren vadantaşı gözaltına alıyorlar

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