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Altınlar, bilezikler, dövizler... 8 ilde eş zamanlı operasyon! 17 gözaltı

28.09.2023 17:10 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Altınlar, bilezikler, dövizler... 8 ilde eş zamanlı operasyon! 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korkutarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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8 İLDE OPERASYON

Ekiplerin kimliklerini saptadığı şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Balıkesir, Manisa, Batman ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 40 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 tam altın, 8 bilezik, 15 bin dolar, 11 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

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Şanlıurfa Altın operasyon telefon dolandırıcılığı

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