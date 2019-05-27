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Altun: Bu kutlu yolda darbelere yer yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok" dedi.
Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, 27 Mayıs 1960'ın Türkiye'de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarih olduğunu bildirdi. Altun, "Demokrasimize leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997'de hep aynı zihniyet sahne aldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ise 'artık yeter' diyen milletimizin darbecilere karşı destansı direnişi bir dönüm noktası oldu. Elbette bugün hem içeride hem de dışarıda vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir. Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok!"
Altun, darbenin 59'uncu yıldönümünde eski Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andığını kaydetti.

ANKARA, (DHA)

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