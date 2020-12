Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Gürgen: Fay hatları Allah'ın lütfu ama beraber yaşayacak yapılarımız yok

"Depremler aslında bu işin bir sonucu ama fay hatları bir taraftan baktığınız zaman da Allah'ın bir lütfudur çünkü bu fay hatları sayesinde gaz çıkışlarıyla hayatımıza devam ediyoruz. Bu fay hatları aynı zamanda mineraller, doğal kaynaklar, sıcak su kaynakları vesaireler onların da oluşturduğu bir yapı. Zaten harita üzerinde baktığımızda, bunu da benim çok da söylememe gerek yok, çok net olarak ortada gözüküyor ama bizim problemimiz, bu fay hatlarıyla beraber yaşayacak yapılarımız yok. Hâlbuki fay hatlarında uygun şekilde yapılaşmamız olsaydı, biz hem bu nimetlerden faydalanacaktık hem de bu can kayıplarını yaşamayacaktık."

Riskli binaların sahipleri ile birebir konuşmalar yaptıklarını ve herkesin kendi binasıyla ilgili az çok bilgi sahibi olduğunu, ancak, alçıyla sıvayla kapatıldığına işaret eden Gürgen, her bina çökmesinden sonra "kolonlar kesildi mi?" tartışması yapıldığını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

1 milyon 400 bin konut dönüşüm kapsamında

Riskli yapı stokundan kurtulmak için özendirici bazı adımlar atıldığını ve bu kapsamda yurttaşa kira yardımı yapıldığını ifgade eden Gürgen, şimdiye kadar aklaşık 4,5 milyar liralık kira yardımı yapıldığın, yapılaşma olanağı olmayanlara da 1 milyar liralık kamulaştırma kaynağı kullandırıldığını bildirdi.

Gürgen'in verdiği bilgiye göre 1 milyon 400 bin konut ve işyeri için kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı, yaklaşık 670 bin bağımsız bölüm de bu çerçevede yıkıldı.

Yeşilyurt Apartmanı: En büyük midye kabuklarını o şantiyede gördüm

Vedad Gürgen, riskli ya da çöken binaların bir anlamda "otopsisini" yaparak, çökme nedenlerini ortaya çıkarabildiklerini belirtirken, İstanbul Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nını çöküş nedenini şöyle anlattı:

"Şimdi, otopsi aşamasında onları da gördük. Her bir katın zamanında farklı farklı döküldüğünü sonra o farklı dökülmelerin içerisinde kat be kat beton niteliklerini -hatta ne kadar niteliksiz olduklarını- gördük. Bazı katların içerisinde makine vurduğu zaman çöktüğünü, bazı katların daha mukavemet olduğunu, demirlerinin bile değişik olduğunu ama Kartal'daki bu yapıda en fazla şunu görmüş olduk: Hepsinin ortak kısmı içlerinde her türlü deniz canlısının kalıntısı vardı. Ben hayatımda gördüğüm en büyük midye kabuklarını bu şantiyelerde gördüm; yani avuç içi kadar midye kabukları çıkardık biz betonun içerisinden. Yani düşünüyorum denizden onu aldın, sonra getirdin, betonu kardın, döktün. Bu aşamanın içerisinde ne getirirken, ne dökerken, ne karıştırırken o çok narin olan parça kırılmadı."