Alüminyum folyo mucizesi! Kaynayan su içine koyduğunuzda...

Her gün kullandığımız kaşıkların ya da evimizin bir köşesinde duran gümüşlerin zamanla parlaklığını kaybetmesi kaçınılmaz ancak, onların eski parlaklığına dönüştürmek hala elimizde.
Gelin adım adım ne yapacağımıza bir bakalım.
Adım 1: Bir tencereye 1,5 ila 2 litre su doldurun ve kaynatın.
Adım 2: Bir miktar alüminyum folyoyu yırtın ve gevşek bir şekilde bir top haline getirin. Topu su kabına koyun.
Adım 3: Suya 150 g karbonat ekleyin ve karıştırın.
Adım 4: Temizlemek istediğiniz çatal bıçak takımını tencereye koyun.
Çatal bıçak takımının ne kadar süreyle suda kalmasına izin vereceğiniz, ne kadar kirli olduğuna bağlıdır. Ellerinizi yakmamaya dikkat edin.
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