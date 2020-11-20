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Alüminyum folyo mucizesi! Kaynayan su içine koyduğunuzda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çatal bıçak kaşık takımlarımızın ilk günkü parlaklığında olmasını isteriz ancak kimyasala maruz kalmaları nedeniyle o ışıl ışıl görünümlerini zamanla kaybettiğini görürüz. Gelin o mat görünümden kurtulmalarını sağlayan yönteme bakalım.

Alüminyum folyo mucizesi! Kaynayan su içine koyduğunuzda...

Her gün kullandığımız kaşıkların ya da evimizin bir köşesinde duran gümüşlerin zamanla parlaklığını kaybetmesi kaçınılmaz ancak, onların eski parlaklığına dönüştürmek hala elimizde.

Gelin adım adım ne yapacağımıza bir bakalım.

Adım 1: Bir tencereye 1,5 ila 2 litre su doldurun ve kaynatın.
Adım 2: Bir miktar alüminyum folyoyu yırtın ve gevşek bir şekilde bir top haline getirin. Topu su kabına koyun.
Adım 3: Suya 150 g karbonat ekleyin ve karıştırın.
Adım 4: Temizlemek istediğiniz çatal bıçak takımını tencereye koyun.
Çatal bıçak takımının ne kadar süreyle suda kalmasına izin vereceğiniz, ne kadar kirli olduğuna bağlıdır. Ellerinizi yakmamaya dikkat edin.

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