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Alyansı takıldı parmağı koptu! 'Parmağımın uçuşunu izledim'

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Korkunç olay Avustralya'da yaşayan Dean Outlaw'ın başına geldi. İşteyken alyans takmanın tehlikeleri hakkında bir uyarı yazısı paylaşan Dean'ın başına gelenler oldukça ürkütücü.

Alyansı takıldı parmağı koptu! 'Parmağımın uçuşunu izledim'

Avustralya Central Coast'ta yaşayan Dean Outlaw işlerini bitirip eve dönerken korkunç bir olay yaşadı. Dean, el arabasını kamyona bağladığı sırada alyansının cıvataya takılması ve basınçla parmağının koptuğunu söylüyor.

Yüzüğün baskısının parmağını kopardığını ve bağladığı el arabasının üzerinden parmağının uçtuğunu söyleyen Dean yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Her zamanki gibi tamir işlerimi bitirmiş eve dönmeye hazırlanıyordum. El arabamı kamyonun arkasındaki merdivene bağlarken ayağım kaydı ve alyansım cıvataya takıldı basıncın etkisiyle yere düştüm ancak parmağımın uçtuğunu gördüm. Ağrı sadece birkaç dakika sürdü, sonra zonklama hissiyle kaldım. Yüzük parmağım parçalamıştı tüm tendonları ve kemiği görebiliyordum. Parmağımı hala hareket ettirebiliyordum ama bu korkunçtu.'

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Korkunç olayın ardından kendisine 5 dakika uzaklıkta bulunan eşini arayan Dean'in eşi hemen
kopan parmağı aramaya başladı. Kilitli bir poşete konulan parmakla hastaneye giden çift hastanenin parmağı düzeltecek donanıma sahip olmadıklarını öğrendi.

Tedavi için daha donanımlı bir hastaneye 1 saat uzaklıktan sonra ulaşan Dean hemen ameliyata alındı ve kopan parmağı yerine dikildi. Şu anda doktorların parmağını yeniden taktığı Sidney'in Kuzey Kıyısı'ndaki hastanede iyileşiyor. 10 gün boyunca gözetim altında tutulan Dean'ın parmağına hala kan akışı yok doktorlar parmağını kaybedebileceği konsunda hazırlıklı olması gerektiğini söylüyorlar.

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'ALYANS TAKMAYIN'

Bu gerçeklik yıkıcı olsa da Dean her duruma kendini hazırlamış ve Facebook hesabında yaşadıklarını anlattığı notta şöyle diyor: 'Bir daha asla alyans ve başka bir takı takmayacağım. Parmağımda evlilik yüzüğüm, çocukların bana verdiği bir bileklik ve bir saat takıyordum. Gerçekten ne olacağını bilmiyorsunuz. Saatim de takılabilirdi ve o basınçla bileğim de kopabilirdi. Alyans takmayın ya da en azından çalışırken...'


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