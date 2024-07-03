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Alzheimer belirtileri ne zaman başlar? Alzheimer belirtileri nelerdir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.06.2024 21:43
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Alzheimer, yaygın olarak demans olarak bilinen ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık, genellikle hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde azalma ve davranışsal değişiklikler gibi semptomlarla karakterizedir. Alzheimer, yaşlı nüfusta en sık görülen demans türüdür ve ilerleyici bir seyir gösterir. Peki, alzehimer belirtileri ne zaman başlar?

Alzheimer belirtileri ne zaman başlar? Alzheimer belirtileri nelerdir?

Alzheimer hastalığıyla ilgili araştırmalar hâlâ devam etmektedir ve yeni tedavi yöntemleri ve önleme stratejileri geliştirme çabaları sürmektedir. Erken teşhis, genetik risk faktörlerinin daha iyi anlaşılması ve etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda ilerlemeler sağlanmaktadır. Bilimsel topluluk, Alzheimer'ı anlamak ve etkili müdahaleler sağlamak için yoğun çaba harcamaktadır.

Alzheimer belirtileri ne zaman başlar?

Alzheimer hastalarında beyinde plaklar ve nörofibril düğümleri adı verilen anormal protein birikimleri bulunmuştur. Bu birikimler, sinir hücrelerinin iletişimini engeller ve zamanla ölümlerine yol açar. Alzheimer hastalığının başlangıcı genellikle belirli işaretler ve semptomlarla kendini gösterir. "Alzheimerın başlangıcı nasıl anlaşılır?" sorusu için erken evre alzheimer başlangıcı belirtileri şöyledir:

  • Yakın tarihli olayları veya randevuları unutmak, isimleri hatırlamakta zorlanmak.
  • Dikkat dağıtıcı unsurlara karşı hassasiyet artışı, bir işe odaklanmada zorlanma.
  • Yoldan çıkmak, tanıdık yerlerde kaybolmak, planlı işleri yerine getirmekte zorlanmak gibi yön bulmada ve planlamada güçlük.
  • Basit seçimlerde bile zorlanmak, günlük hayattaki rutinleri devam ettirmekte zorlanmak.
  • Doğru kelimeleri bulmakta zorlanmak, konuşmada kekeleme veya duraklama, kelimelerin anlamlarını karıştırmak.
  • Depresyon, anksiyete, sinirlilik, uyku problemleri, sosyal izolasyon gibi değişiklikler.

Alzehimer genellikle 65 yaş üstü kişilerde ortaya çıkar. Ancak nadiren de olsa bu hastalık 40 yaşından önce de başlar ve buna erken başlangıçlı alzheimer denir. Genç yaşta Alzheimer belirtileri şunlardır:

  • Hafıza kaybı
  • Düşünme ve karar verme zorluğu
  • Davranışlarda değişiklikler
  • Konuşma problemleri
  • Dikkat ve konsantrasyon zorluğu

Alzheimer belirtileri nelerdir?

Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı, düşünme ve konuşma zorluklarına neden olan ilerleyici bir beyin bozukluğudur. Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın nedenidir. Demans, hafıza, düşünme ve dil gibi bilişsel işlevlerde bir düşüştür. Alzheimer belirtileri genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Hastalığın erken evrelerinde, insanlar genellikle isimleri veya randevuları unutmak gibi hafif hafıza problemleri yaşayabilirler. Hastalık ilerledikçe, daha şiddetli hafıza kaybı, kafa karışıklığı, muhakeme ve karar verme güçlüğü yaşayabilirler. Ayrıca konuşma ve yürüme zorluğu yaşayabilirler. Alzheimer belirtileri ve evreleri şöyledir:

Hafif Evre:

  • Hafif hafıza kaybı
  • Randevuları veya isimleri unutmak
  • Yön bulma veya yeni şeyler öğrenme zorluğu

Hafif Orta Evre:

  • Daha önemli hafıza kaybı
  • Yön bulma ve yeni şeyler öğrenme daha da zor
  • Kişisel bakımda yardıma ihtiyaç duyma

Orta Evre:

  • Şiddetli hafıza kaybı
  • Kişilerin ve yerlerin tanınmasında zorluk
  • Konuşma ve yürüme zorluğu
  • Kişisel bakımda daha fazla yardıma ihtiyaç duyma

Şiddetli Evre:

  • Tam hafıza kaybı
  • Yatakta kalmaya bağlı
  • Tam bakım ihtiyacı

Alzheimer başlangıcı nasıl önlenir?

Alzheimer hastalığının kesin bir önlenme yöntemi yoktur. Ancak, hastalığın riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bunlar:

  • Beyin fonksiyonlarını korumak için düzenli egzersiz yapmak.
  • Beyin sağlığını desteklemek için sağlıklı ve düzenli beslenmek.
  • Beyni zinde tutmak için okuma, bulmaca çözme, yeni şeyler öğrenmek.
  • Beyin fonksiyonlarını desteklemek için yeterli uyku.
  • Kronik stres, depresyon, anksiyete gibi bilişsel problemler için stresi yönetmek, terapiye gitmek.
  • Alkol ve tütün tüketimini sınırlandırmak ya da bırakmak.

Alzheimer kaç yaşında başlar?

Alzheimer hastalığı, genellikle 65 yaş üstü kişilerde ortaya çıkar. Ancak, hastalığın başlangıç yaşı kişiden kişiye değişebilir. Nadir de olsa, Alzheimer hastalığı 40 yaşından önce de başlayabilir. Bu duruma erken başlangıçlı Alzheimer denir.

Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaşla birlikte artar. 65 yaş üstü nüfusun %5'inde Alzheimer hastalığı görülürken, 80 yaş ve üzeri kişilerde bu oran %20'ye kadar yükselir.

Express


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