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Alzheimer'dan uzak durmak için bunları mutlaka yapın

12.02.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arada bir anahtarı nereye koyduğunuzu ya da yeni öğrendiğiniz isimleri mi unutuyorsunuz? Korkmayın… Ancak çok iyi bildiğiniz evin yolunu karıştırıyor ya da sık sık ne söyleyeceğinizi unutuyorsanız ve bu giderek daha sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Uzmanlar Alzheimer'in, unutkanlıkla başlayan bir hastalık olduğunu ancak her unutkanlığın Alzheimer anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Unutkanlıkla beraber beceri kaybı da varsa ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa dikkatli olmalı.

Alzheimer'dan uzak durmak için bunları mutlaka yapın

Demans, birden fazla bilişsel işlevde (bellek, öğrenme, dikkat, yön bulma, lisan, planlama, sosyal davranışlarda uygunluk gibi), günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde gerileme, bozulmadır. Eğer kişide bilişsel bir gerileme söz konusu ise, bunun zihinsel bir yoğunluktan mı, yoksa demanstan mı kaynaklandığı mutlaka ortaya konmalıdır.

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Günümüzde alzheimer, en sık bunama (demans) nedenidir ve sıklıkla 65 yaş üzerinde hastalığa rastlanır. Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile alzheimer hastalığı sıklığı da giderek artıyor.

ALZHEİMER RİSKİ BELİRLENEBİLİYOR

Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, genetik yatkınlık gibi birçok risk faktörü tanımlanmıştır. En azından, bu risk faktörlerini belirleyerek, değiştirilebilir olanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı yatkınlık saptanması, riski arttırıyor ancak bu her yatkınlığı olanın, mutlaka alzheimera yakalanacağı anlamına gelmiyor. Bugün erken tanı, genetik testler, beyin omuru ilik sıvısında beta amiloid ve tau ölçümü, amiloid PET, MRI, FDG PET gibi tekniklerle hastalık için erken tanı konabilir.


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