Alzheimer hastası yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü! Cinayeti önce itiraf, sonra inkar etti: 'Olayın şokuyla söyledim'

Dehşete düşüren olay, 26 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Ö.'nün öldüğünü söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYI İTİRAF ETTİ

Uğur Ö., polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Uğur Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'OLAYIN ŞOKUYLA BÖYLE SÖYLEDİM'

UUğur Ö.'nün savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını söyleyip, "Sonra eve döndüm. Evde kolonyayı içtim. Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı hafif aydınlık gibiydi. Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Bunu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

DHA

