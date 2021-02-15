Amaç sadece yağ almak değil! İşte sırt estetiğinde bilinmesi gerekenler

Sırt bölgesinde yağlanmaya neden olan 3 durum vardır. Bunlardan ilki hormonal bozukluk, ikincisi kilo alımı ve en yaygın olan üçüncü neden ise hareketsiz yaşamdır. Bununla birlikte tıpkı kalça, bacak, kol, karın gibi bölgelerde olduğu gibi sırt bölgesindeki yağlardan da kurtulmak mümkün. Peki nasıl? Gelin sırt estetiğinin detaylarına bakalım.

SIRT BÖLGESİ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Sırt bölgesi estetiği yeni bir kavram. Ancak günümüz yaşantısında hem erkek hem de kadınlar sırt estetiğine önem veriyor. Estetik cerrahlar da sırt estetiğinin kalıbı ve dizaynı olduğunu kabul ediyor ve buna yönelik operasyonlar yapılmaya başlandı. Sırt estetiği liposuction yöntemiyle yapılır. Sırt estetiğinde amaç sadece yağları almak değil, var olan anatomik hatların da ortaya çıkarılmasıdır. Bununla birlikte hatlar, çizgiler ve kıvrımlar da ortaya çıkarılarak şekillendiriliyor.

SIRT ESTETİĞİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Sırt bölgesi estetiğinin hiçbir yan etkisi yoktur. Doktorlar sıfıra yakın bir riskle çalışıyor. Liposuction olması nedeniyle hiçbir iz kalmadan hiçbir risk olmadan sırt estetiği yapılıyor. Tek başına yapılan bir operasyon değil, sırt bölgesi estetiği vücut şekillendirmenin bir parçası.