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Amaç sadece yağ almak değil! İşte sırt estetiğinde bilinmesi gerekenler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Genetik, yanlış beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinin tümü, vücudunuzun yağ depoladığı yerde rol oynar. Tüm bunlar tıpkı vücudunuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi sırtınızda da yağ birikimine neden olur. Peki ideal sırt nasıl olmalıdır, herkes sırt estetiği yaptırabilir mi?

Sırt bölgesinde yağlanmaya neden olan 3 durum vardır. Bunlardan ilki hormonal bozukluk, ikincisi kilo alımı ve en yaygın olan üçüncü neden ise hareketsiz yaşamdır. Bununla birlikte tıpkı kalça, bacak, kol, karın gibi bölgelerde olduğu gibi sırt bölgesindeki yağlardan da kurtulmak mümkün. Peki nasıl? Gelin sırt estetiğinin detaylarına bakalım.

SIRT BÖLGESİ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Sırt bölgesi estetiği yeni bir kavram. Ancak günümüz yaşantısında hem erkek hem de kadınlar sırt estetiğine önem veriyor. Estetik cerrahlar da sırt estetiğinin kalıbı ve dizaynı olduğunu kabul ediyor ve buna yönelik operasyonlar yapılmaya başlandı. Sırt estetiği liposuction yöntemiyle yapılır. Sırt estetiğinde amaç sadece yağları almak değil, var olan anatomik hatların da ortaya çıkarılmasıdır. Bununla birlikte hatlar, çizgiler ve kıvrımlar da ortaya çıkarılarak şekillendiriliyor.

SIRT ESTETİĞİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Sırt bölgesi estetiğinin hiçbir yan etkisi yoktur. Doktorlar sıfıra yakın bir riskle çalışıyor. Liposuction olması nedeniyle hiçbir iz kalmadan hiçbir risk olmadan sırt estetiği yapılıyor. Tek başına yapılan bir operasyon değil, sırt bölgesi estetiği vücut şekillendirmenin bir parçası.

SIRT BÖLGESİ ESTETİĞİNİ HERKES YAPTIRABİLİR Mİ?

Sağlıklı olan herkes yaptırabilir. Ancak bu estetiği yaptıracak olan kişinin deri kalitesi iyiyse, deri kendini toparlayacak durumdaysa çok daha iyi sonuçlar alınabilir. Ama kişi aşırı kiloluysa, omurgada bir bozukluk varsa ya da bel seviyesi çok kısaysa sonuçlar değişiklik gösterebilir.

SIRT ESTETİĞİNDE HEDEFLENEN İDEAL ŞEKİL NASIL OLMALIDIR?

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Karın bölgesi liposuction ameliyatında da, sırtta da, diğer yerlerde de kasların bir heykel gibi şeklini derinin üzerine aksettirilmesi ideal şekli ortaya çıkarır. Bunun en güzel örneği six pack, adonis hatlarıdır.

Kadındaki ideal şekil, belinin en ince yeri kaburgaların hemen bitimiyle leğen kemiklerinin en çıkıntılı olduğu yer arasıdır. Tıpkı karın bölgesinde olduğu gibi sırtta da six pack vardır. Bu fit kadınların sırtında belirgin bir şekilde görülür. Kıvrımların bitiminde ise gamzeler yer alır. Bu gamzeler de liposuction yöntemiyle oluşturulabilir.


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