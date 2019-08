"Amacımız yurtlarımızın kalitesini her geçen gün artırmak"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan 700 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Amacımız, yurtlarımızın kalitesini, güvenliğini ve huzur ortamını her geçen gün artırmak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Vezneciler'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı açıklamada, "Her şey gençler için. Gençler yarınları şekillendirecek ve bu ülkede söz sahibi olacak. Ülkemizin dört bir yanında 750'ye yakın yurdumuz var. Yurtlarda kalan 700 bine yakın öğrencimiz var. Artan yurt kapasitesiyle sayımız da her geçen gün artmakta. Bizim amacımız yurtlarımızın kalitesini, güvenliğini ve huzur ortamını her geçen gün artırmak. Bunu sağladığımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gençlerin huzuruna, mutluluğuna ve yarınlara bakışına çok önem verdiklerinin altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrencilerimizin bize söyledikleri, ailelerinden duyduklarımız bizleri mutlu ediyor. Gençlerimiz, yurtlarımızı o kadar çok seviyor ki açıkçası yaz tatillerinde bile yurtlarımızda kalmak isteyen gençlerimiz var. Bu anlamda geldiğimiz nokta gerek kapasite gerekse de yurtların güvenliği, temizliği ve ortamı açısından mutluluk verici." diye konuştu.