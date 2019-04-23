Amal Clooney'den DEAŞ militanların yargılanması için uluslararası mahkeme çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Suriye ve Irak'ta Yezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işleyen DEAŞ militanlarının yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulunarak ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet konusunun görüşüldüğü oturumda konuşan Clooney, yasal danışmanlığını yaptığı Nobel Barış Ödülü sahibi terör örgütü DEAŞ'ın sistematik tecavüzüne maruz kalan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad ile insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Clooney, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PYD/PKK'nın, elindeki binlerce DEAŞ'lıyı uzun süre tutamayacağını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın Suriye dışından DEAŞ'a katılanların yargılanması için bir yol bulmaması durumunda ABD'nin onlar serbest bırakmak zorunda kalacağı sözlerini hatırlattı. Clooney, soykırım ve savaş suçu işleyen DEAŞ'lıların yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu.