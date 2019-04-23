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Amal Clooney'den DEAŞ militanların yargılanması için uluslararası mahkeme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney: - ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor. DEAŞ karşıtı koalisyonun amacı DEAŞ'ı yenmek ama bu adalet olmadan mümkün değil'' -''Bağdadi bugün yakalanırsa nereye gidecek? Konsey, Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) taşıyabilir ama maalesef bu, çok küçük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü ABD hükümeti ICC 'bizim için öldü' diyor ve (ABD'ye yönelik) ICC soruşturmalarını destekleyenlerin ABD'ye girişini engelleyeceğini, mal varlıklarını donduracağını ve tutuklayacağını söylüyor" - ''ICC'ye aynı şekilde yıkıcı bir darbe de bu Konsey'in daimi üyesi Rusya'dan geldi. Üst düzey Rus bir yetkili geçen ay Rusya'nın bundan sonra başka hiçbir konuyu ICC'ye taşımayacağını ve Güvenlik Konseyinde benzer mahkemeler kurulmasına yardım etmeyeceğini söyledi''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Suriye ve Irak'ta Yezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işleyen DEAŞ militanlarının yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulunarak ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet konusunun görüşüldüğü oturumda konuşan Clooney, yasal danışmanlığını yaptığı Nobel Barış Ödülü sahibi terör örgütü DEAŞ'ın sistematik tecavüzüne maruz kalan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad ile insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Clooney, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PYD/PKK'nın, elindeki binlerce DEAŞ'lıyı uzun süre tutamayacağını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın Suriye dışından DEAŞ'a katılanların yargılanması için bir yol bulmaması durumunda ABD'nin onlar serbest bırakmak zorunda kalacağı sözlerini hatırlattı. Clooney, soykırım ve savaş suçu işleyen DEAŞ'lıların yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

- ABD ve Rusya'ya ICC eleştirisi

Benzer savaş suçları için daha önce Ruanda ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemelerinin kurulduğunu hatırlatan Clooney, Uluslararası Ceza Mahkemesine tutumları nedeniyle ABD ve Rusya'yı eleştirdi.

Clooney, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bağdadi bugün yakalanırsa nereye gidecek? Konsey, Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) taşıyabilir ama maalesef bu, çok küçük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü ABD hükümeti ICC 'bizim için öldü' diyor ve (ABD'ye yönelik) ICC soruşturmalarını destekleyenlerin ABD'ye girişini engelleyeceğini, mal varlıklarını donduracağını ve tutuklayacağını söylüyor. ICC'ye aynı şekilde yıkıcı bir darbe de bu Konsey'in daimi üyesi Rusya'dan geldi. Üst düzey Rus bir yetkili geçen ay Rusya'nın bundan sonra başka hiçbir konuyu ICC'ye taşımayacağını ve Güvenlik Konseyinde benzer mahkemeler kurulmasına yardım etmeyeceğini söyledi. Cinsel şiddet mağdurları ise konseyin bu çıkmaza bir çözüm bulmasını ümit ediyor. 79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor. DEAŞ karşıtı koalisyonun amacı DEAŞ'ı yenmek ama bu adalet olmadan mümkün değil. Askeri başarı tek başına kalıcı olmaz.''

Amal Clooney, BM Güvenlik Konseyi ya da DEAŞ karşıtı koalisyon, suçluların yargılanması için harekete geçmezse, Avrupa Birliği'nin Lahey'de uluslararası suçlara bakacak özel bir mahkeme kurabileceğini, diğer bir seçeneğin ise ''hibrit mahkeme'' olabileceği önerisinde bulundu.

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DEAŞ ICC İnsan Hakları savunucusu ünlü Avukat Amal Clooney uluslararası mahkeme Yezidi

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