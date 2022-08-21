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Aman dikkat... Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira!

21.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da endemik bir tür olan nilüfer çiçeğini koparana 109 bin lira para cezası kesilecek. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan nilüfer çiçekleri Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor. İşte haberin detayları...

Aman dikkat... Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira!

Bolu'da, doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.

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Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

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Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

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Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Nilüfer
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