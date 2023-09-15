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    4. Aman dikkat! FBI verilerine göre en dolandırıcı 3 burç

    Aman dikkat! FBI verilerine göre en dolandırıcı 3 burç

    15.09.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Burçların insan hayatına etkisi oldukça büyük. Bir ilişkiye başlamadan önce ilk sorulan sorulardan biri de karşı tarafın hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar, kişinin karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. En sahtekar bu burçlar doğuştan dolandırıcı çıkabiliyor.

    Astroloji, insanların karakter özellikleri ve burçları ile ilgili pek çok bilgi sağlar. Birçok insan, burçlarına göre birçok konuda kararlar verir, hayat tarzı belirler ve ilişkilerine yön verir. Bazı burç kişileri yalan söyleme özellikleri ile baş edilemez olabiliyor.

    astroloji

    Yapılan araştırmalarda ABD’nin polis teşkilatı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) listelerinin çoğunda yer alan dolandırıcı insanların burçları tespit edildi. Burçların belirli özellikleri göz önüne alındığında en dolandırıcı üç burç belirlendi.

    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. En sahtekar ve dolandırıcı burçlar listesinde zirvede yer alıyor. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler. İstatistik verilere göre, İkizler burcu dünya çapında büyük soygunlara ve dolandırıcılıklara kolaylıkla imza atabilir.

    ikizler

    BAŞAK BURCU

    Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Sonbahar doğumlu Başak burcu tam bir duygu dolandırıcısıdır. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. Başak burcu her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünür ve kusursuz bir dolandırıcılığa ya da sahtekarlığa imza atar.

    başak

    KOVA BURCU

    Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova 'lar dik kafalıdırlar. İyi oynar iyi saklanırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kova burçları kadar kuralcı bir dolandırıcı yoktur. Onun en iyi yeteneği manipüle etmedir. Asla yakalanmamasının en büyük payı ise söylediği yalanları doğruluğa yönlendirebilmesidir.

    KOVA BURCU

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