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Aman dikkat! Hemen deneyin, küçük parmağınızla bu hareketi yapamıyorsanız risk altında olabilirsiniz

30.11.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan verilere göre dünyada 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıktığı belirtildi ve 2050'de bu sayının 139 milyona yükselebileceği kaydedildi. Alzheimer ve inme hayatımızın merkezine yerleşerek tüm yaşantının değişmesine neden olan ciddi hastalıklardır. TikTok'ta paylaşım yapan bir doktor elinizle yapacağınız basit bir hareketin risk hakkında uyarıcı olabileceğini belirtti.

Aman dikkat! Hemen deneyin, küçük parmağınızla bu hareketi yapamıyorsanız risk altında olabilirsiniz
  1. önde gelen ölüm nedeni olarak bilinen bunama (demans) hastalığının en yaygın türü olan Alzheimer, dünya genelinde yaşlı nüfusun artmasıyla büyük artış gösteriyor. Doktor Jay Will, geçtiğimiz yıl TikTok'ta paylaştığı videoda felç ve özellikle Alzheimer hastalığı olmak üzere bunama gelişme riskimizin yüksek olup olmadığını gösterebilecek bir test gösterdi.

ALZHEİMER VE İNME RİSKİ TESTİ

Yapılan açıklamaya göre; test için yalnızca 7 saniyeye ihtiyacınız var. İşaret ve orta parmakları birbirine katlayın, başparmak ve serçe parmağı videodaki gibi birbirine değdirin. Küçük parmağınızı hareket ettirmeye çalışın.

@postcoviddoctor 7 Seconds to #DetectStroke /Alzheimer's /#brain Problems.#health #foryou #longcovid #postcovid #covid19 #covid #healthcare ♬ original sound - Dr.Jaywil

O DETAY ALZHEİMER RİSKİNİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR

Küçük parmağınız serbestçe hareket ediyorsa ve egzersizi tekrar tekrar yapabiliyorsanız, beyniniz sağlıklıdır. Herhangi bir hareketsizlik felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığı riskinin arttığını gösterebilir.

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DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA!

Nesnelere uzanmayı ve onları kavramayı eğitirken aynı zamanda beynimizi de eğitmiş oluyoruz. Başka bir deyişle, bu eylem, orta beynin bir bölgesi olan kırmızı çekirdekteki belirli bir nöronal popülasyonun bağlantılarında değişikliklere yol açar. Basel Üniversitesi Biocentrum'dan araştırmacılar, kırmızı çekirdekte bu sinir hücresi grubunu keşfettiler. Ayrıca, ince motor görevlerinin bu beyin bölgesinin plastik yeniden örgütlenmesini nasıl desteklediğini de gösterdiler. İnce motor becerileri geliştiren egzersizleri ne kadar çok yaparsanız, bu sinir hücresi grubunun nöronları arasındaki bağlantılar o kadar güçlenir.

Keşfet


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