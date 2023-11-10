Aman dikkat ilişkiniz zehir olmasın! İlişkilerde en baskın burçlar belli oldu

Astroloji, bir ilişkinin dinamiklerini anlamada ve yorumlamada güçlü bir araç olabilir. Hangi burçların ilişkilerde daha etkili ve baskın olduğu merak ediliyor. Partnerinizin burcu ile sizin burcunuz arasındaki etkileşimi daha iyi anlayarak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. İşte ilişkilerde en baskın burçlar ve özellikleri...

Koçlar partnerlerine sadıktır. Onlara ilgi gösterirler. Birçoğu özel günleri asla atlamaz. Fakat ilişkilerinde eşleri onları dinlemeyi reddettiği zaman çok baskın olabiliyorlar. Bu durum karşı taraf için zaman zaman çekilmez bir hal alabiliyor.

Boğa burcu insanı genellikle sakin ve rahattır. Ama konu ilişki olunca dominant özellikleri ön plana çıkar. Boğalar çoğu zaman, zor bir durumu tek başlarına yönetirler ve eşlerine de kendi yöntemlerini dayatırlar.

Aslanlar liderlik özellikleriyle bilinirler. Arkadaş ortamının yanı sıra kariyerlerinde de ön plana çıkan bu kişiler ilişkilerinde emir vermeyi severler. Fakat onlar, yoğunlaştıkları bir konuda eşlerinin sorumluluğu üstlenmesini istemezler.

Başak burcu insanı kontrolcüdür. Bu sebeple partnerleri çoğu zaman kendilerini boğulmuş hissedebilir. Astrologlar onlara ilişkiyi akışına bırakmalarını ve buyurgan tavrı bırakmalarını öneriyor.

Oğlaklar ilişkilerinde son derece naziktir. Fakat bir süre sonra hızla kendi ihtiyaçlarına göre hükmetmeye yönelebilirler. Astrologlar onlara başkaları üzerinde kurmak istedikleri hakimiyet duygusunu biraz törpülemelerini öneriyor.

