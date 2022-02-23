Aman dikkat: Retro alarmı! Bu tarihlere dikkat etmezseniz...

Astrolojik olayların hayatımızdaki etkisi çok büyük. Bu nedenle aşk, para, sağlık ve daha birçok konuyu etkileyen astrolojik olayları önceden takip ederek şanslı olduğumuz dönemleri değerlendirebilir, yaşanacak olumsuzlukları ise alacağımız tedbirlerle aşabiliriz. Peki, bu yıl bizi bekleyen retro ve tutulmalar neler?

VENÜS RETROSU

Venüs retrosunun tam ortasında başlayan 2022'ye Venüs etkisiyle giriş yapıyoruz. 19 Aralık 2021'de dönüşe başlayan ve 29 Ocak 2022'ye dek devam edecek olan retro, oğlak burcunda. Bu retronun etkisiyle duygusal konularda düşünceli günler bizi bekliyor. Aynı zamanda Venüs ters yönde hareket ettiği için bazı kalp kırıklıkları da yaşanabilir. Öte yandan yoğun bağların kurulabileceği bu dönemde çok da umutsuz olmayın. Venüs retrosunun bir diğer etkisi ise parasal konuları ilgilendiriyor. Finansal problemlerin yaşanabileceği bu dönemde dikkatli olmanız gerek.

MERKÜR RETROSU

Merkür retrosu; seyahat, iletişim ve teknoloji alanında büyük etkiye sahip. İletişim problemlerinin yaşanabileceği bu dönemlerde karşılıklı çaba gösterildiği takdirde bu sorunların üstesinden gelmek mümkün olacak. Merkür retrosu, 2022'de dört defa gerçekleşecek:

14 Ocak - 3 Şubat: Kova ve oğlakta gerileme yaşanacak.

10 Mayıs - 3 Haziran: İkizler ve boğada retro hareketi gerçekleşecek.

9 Eylül - 2 Ekim: 3. retro, terazi burcunda görülecek.

9 Aralık 2022 - 18 Ocak 2023: Oğlak burcunda gerçekleşecek.

MARS RETROSU

Mars retrosu, sık sık gerçekleşen bir durum değil. İki senede bir gerçekleşen bu olay, isteklerimizi ve tutkularımızı ifade ediyor. Mars retrosunun geri hareketi 30 Ekim'de ikizler burcunda başlayıp 12 Ocak 2023'te sona erecek. Bu astrolojik olayın ikizlerde yaşanacak olmasının etkisiyle kendinizi ifade etmekte ve öfke kontrolünde problemler yaşayabilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI

Bu yıl yaşanacak tutulmalardan ilki 30 Nisan'da boğa burcunda gerçekleşecek. Yılın ilk tutulmasıyla ilişkileriniz gelişecek ve hayatınıza yenilikler hakim olacak. 25 Ekim'de akrep burcunda yaşanacak güneş tutulmasının ise dönüştürücü ve geliştirici etkileri olacak.

AY TUTULMASI

16 Mayıs'ta akrep burcunda gerçekleşecek ay tutulması, iletişim problemlerine neden olacak. Son olarak 8 Kasım'da boğadaki ay tutulması ise egolarınızdan arınmanızı sağlayacak.



