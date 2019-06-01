KADIN

Aman dikkat! Şık ayakkabı sevgisi ayak kaybına kadar gidebiliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, günlük yaşamda ayakkabı seçiminin önemine dikkat çekti. Esemenli, ayakkabının en önemli özelliğinin rahat olduğunu vurgulayarak, “Yüksek topuk, denge ve duruş bozukluğu yapıyor. Peşinden de diz ve bel ağrıları ortaya çıkıyor” dedi.

Aman dikkat! Şık ayakkabı sevgisi ayak kaybına kadar gidebiliyor

Ayağa uygun olmayan ayakkabıların ayakta deformasyona yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, özellikle kadınların şıklıklarından vazgeçmek istemedikleri için uygun olmayan ayakkabılar tercih ettiğini dile getirdi. Ayakkabıların en önemli özelliğinin ayağa uygun olduğunu vurgulayan Esemenli, “Biz ayağımızı rahat ettirmek için değil, kamufle etmek, boy ve bacakları uzun göstermek için rahatsız ayakkabılar giyiyoruz” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK: RAHATLIK

Ayakkabı seçiminde insanların dikkat etmesi gereken en önemli özelliğin ayakkabının rahatlığı olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, “Yaz aylarında da sıcaklık faktörüyle ayağımızı yerden korumak için yumuşak tabanlı sandaletler tercih etmemiz çok önemli. Özellikle çocukluk çağlarında çocukların ayaklarının küçük olması için, küçük ayakkabılar giydiriliyor. Oysa ayakkabının bir tane fonksiyonu vardır. O da insanın ayağını yerdeki tehlikeden korumaktır. Normal bir ayak için ideal ayakkabı yumuşak, rahat, ayağı sıkıp zarar vermeyen ayakkabılardır” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TOPUK, DURUŞ BOZUKLUĞU YAPAR

Özellikle kadınların çok sık tercih ettiği topuklu ayakkabıların, duruş bozukluğu yapabileceğini savunan Esemenli, “Yüksek topuk insanın dengesini ve duruşunu bozar. Ayak bileği burkulmaları, bunun peşinden gelecek kırıklar, bel ağrıları, diz ağrıları yapar. Topuk ne kadar yüksek olursa, duruşunuz yokuş aşağı olur. Bu da leğen kemiğinde bir takım değişikliklere neden oluyor ve bel bölgesine aşırı yük bindiriyor. Bunun sonucunda diz ve bel ağrıları ortaya çıkıyor. Hoş gözüküyor ancak bedeli var” diye konuştu.

iStock-623270222

NASIRIN SEBEBİ: DAR AYAKKABI

Ayakta oluşan nasırın herkes tarafından bir hastalık olarak bilindiğini belirten Esemenli, nasırın aslında çok basit bir belirti olduğunu söyledi. Uzman doktor, “Ayakta oluşan nasırı herkes bir hastalık olarak zannediyor. Ancak nasır çok basittir. İki sert cisim arasında derinin kalınlaşması ve kalan derinin kendini koruma mekanizmasıdır. Nasırın çoğu sebebi dar ayakkabıdır. Parmakların birbirine sürtmesi, ayakkabıyla kemiğin arasında sıkışan derinin kalınlaşmasıdır. Ayağınızda bir yerde vuruk, nasır varsa o zaman sorun ayağınızdan çok ayakkabınızdadır. Çünkü herkesin ayağı farklı ama ayakkabılar fabrikasyon üretiliyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle şeker hastalarının ağrıları hissetmediği için rahatsız ayakkabılarda büyük sorunlara yaşayabileceğini belirten Esemenli, sözlerine şöyle devam etti: “Şeker hastaları gibi ağrıyı hissetmeyenler varsa ayakkabının vuruğunu da hissetmiyor. Sonrasında da ayağında yarayla karşılaşıyor. Buna doktorlar bile bazen damar bozulması diyebiliyor ama bunların çoğu vuruk yarası. Şık bir ayakkabı sevgisi, ayak kaybına kadar gidebiliyor. Bunlara rağmen bu ayakkabılar hala giyilmeye devam ediyor, böyle bir kültür var ve bu devam ediyor.”

Kaynak: DHA

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Her üç kişiden birini etkiliyor! Bu hareket sayesinde...Her üç kişiden birini etkiliyor! Bu hareket sayesinde...
Tampon yerine mi geçecek?Tampon yerine mi geçecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yüksek topuk ayakkabı zararı yüksek topuk

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Mantara dikkat! Deride soyulma ve kaşıntı genel belirtileri

Mantara dikkat! Deride soyulma ve kaşıntı genel belirtileri

Yeni bir meme tümseği oluşturmak için kullanılıyor

Yeni bir meme tümseği oluşturmak için kullanılıyor

Selülitten kurtulmanın yolu bundan geçiyor! Hem de evde yapabilirsiniz

Selülitten kurtulmanın yolu bundan geçiyor! Hem de evde yapabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her 3 kadından birinin sorunu! İdrar kaçırma probleminin yanında cinsel sorunlarda yaşanıyor

Her üç kişiden birini etkiliyor! Bu hareket sayesinde...

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Tampon yerine mi geçecek?

Fransa hükümetinden ücretsiz ped ve tampon uygulaması: 'Regl tabusunu yıkalım'

Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!

28 Mayıs Dünya Adet Hijyeni Günü: 'Hocam erkekler neden regl olmuyor, haksızlık değil mi?'

'Aylık misafirim geldi, halam geldi' ve daha niceleri...

Kimi gübre kullanıyor, kimi de toprağa delik açıyor! Dünyadaki kadınlar, regl dönemlerini nasıl yönetiyor?

Regl dönemi için kimi gübre kullanıyor, kimi toprağa delik açıyor!

Memede saptanan kitleleriniz varsa işte izlemeniz gereken noktalar!

40 yaş üstü kadınların her yıl yaptırması gerekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.