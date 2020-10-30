Amanoslar’da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele geçirildi

Hatay’da, Amanos Dağlarında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hatay ve Van’da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları’nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildi.



