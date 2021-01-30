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  4. Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu

Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu

30.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu

Amasya’da Oluz Höyük kazılarında Frig dönemine ait 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, daha önce bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığı için gerçekleştirilen keşfin Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda olduğunu söyledi.

Kazılarda Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba’nın heykeline ait parçaya rastlanması üzerine bu alana yoğunlaştıklarına değinen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Keşfettiğimiz Kubaba Sunağı Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda. Kazısını tamamlamak üzereyiz. Bundan sonraki aşamada da restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi.

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Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Prof. Dr. Dönmez, “Bugüne kadar bu bölgede Kubaba tapınımı ile ilgili Boğazköy ve Alacahöyük’ten pek çok bilgi bilmemize rağmen ilk defa bu inanca ait önemli bir yapıyı açığa çıkarmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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Dönmez, bu keşfin 14 yıldır arkeolojik kazıların sürdürdüğü ve 10 kültür katmanının saptandığı Oluz Höyük’ün her dönemde kutsal bir önemi olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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