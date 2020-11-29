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  4. Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

29.11.2020 23:38 | Son Güncelleme:
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Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ahşap ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi’nde Yakup Ceylan’a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.

İKİ ÇOCUĞUNU DA ALIP EVDEN KAÇTI

Kısa sürede yayılan alevler büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Evsahibi Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada elektrik kontağından çıkan alevleri söndüremeyince iki çocuğuyla birlikte dışarı kaçıp itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

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Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevredeki bitişik evler sıçramadan söndürülen yangında ayağından yaralanan bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin alevlerin söndürülmesini endişeyle izledikleri yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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