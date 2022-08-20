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Amasya'da bu sokağa ilk kez giren korkuya kapılıyor! 'Ölümü hatırlatıyorum, imanı olan mezardan korkmaz'

20.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bir sokağın girişindeki atölye duvarına asılan tabut, ilk kez görenin ürpermesine neden olurken, mahalle sakinleri bu garip duruma alıştıklarını söylüyor. Tabut yapımı ve defin işiyle uğraşan marangoz Arif Erol, ''Amacım halkımıza ölümü hatırlatmaktı. Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz'' dedi. 'Tabuttan korkuyor musunuz?' sorusuna gülerek yanıt veren mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki kadın, "Orada bağlı duruyor. Hiç korkmuyorum. Neden korkacağım'' ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Orta Mahalle'de tabut yapımı ve defin işiyle uğraşan marangoz Arif Erol (59), dikkat çekmek için atölyesinin duvarına tabut astı. Sokağa mezarlık isminin atölyesinin açmadan önce verildiğini anlatan Erol, “Amacım halkımıza ölümü hatırlatmaktı. ‘Tabutu kaldır. Korkuyoruz, ürküyoruz’ dediler. Bir sürü sıkıntı yaşadım” dedi.

''İMANI OLAN MEZARDAN KORKMAZ''

“Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz” sözüyle tepkilere yanıt verdiğini belirten atölye sahibi, daha sonra herkesin duruma alıştığını söyledi.
Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Fehmi Erişken ise “Tabutu ilk gördüğümde ürktüm. Kaldırması gerektiğini söyledim. Ama sonradan ölümü hatırlattığını düşünerek iyi bir şey yaptığını anladık” şeklinde konuştu. “Tabuttan korkuyor musunuz?” sorusuna gülerek yanıt veren mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Dudu Korkmaz da, "Orada bağlı duruyor. Hiç korkmuyorum. Neden korkacağım” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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