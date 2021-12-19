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  4. Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

19.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışması sırasında köprüden düşen AFAD personeli de yaşamını yitirdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı ve ailelere başsağlığı diledi. Vali Masatlı, sonrasında olayla ilgili açıklama yaptı.

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Mülkbükü köyü civarında bir hafif ticari aracın HES kanalına devrilerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Amasya Belediyesine bağlı su altı kurtarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katıldığı çalışma sonucu araca ulaşıldı. Araçta kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra araçtaki Murat Can Şahin'in cansız bedeni, kanalda aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Şahin’i arama çalışmaları esnasında kanal üzerindeki köprüde dengesini kaybeden AFAD arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir de HES kanalına düştü.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla sevk edildiği Taşova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi alıp, ailelere başsağlığı diledi.

Bir aracın HES kanalına düştüğü ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildiren Masatlı, şunları söyledi:

"Ekipler, kanalda inceleme ve araştırma yapmışlar. Akabinde ilk önce birinci kişi çıkartılmış daha sonra ikinci cesedin aranması sırasında da AFAD görevlisi arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş ve görev şehidi olmuştur. Diğer vatandaşlarımız Murat Can Şahin ve Fadime Özdemir de hayatlarını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca görev şehidimiz Mürsel Demir’in ailesine, AFAD teşkilatımıza başsağlığı dileklerimde bulunuyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız." (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
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