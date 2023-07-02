HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amasya'da feci kaza... Önce otomobile, sonra da köprü ayağına çarptı: 21 kişi yaralandı!

Amasya'da feci kaza... Önce otomobile, sonra da köprü ayağına çarptı: 21 kişi yaralandı!

02.07.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da seyir halindeki minibüs, kavşakta önüne çıkan otomobile ve sonra da köprü ayağına çarptı. Feci kazada 21 kişi yaralandı.

Amasya'da feci kaza... Önce otomobile, sonra da köprü ayağına çarptı: 21 kişi yaralandı!

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı otomobile ve ardından da köprü ayağına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de trafik kazası: 5 kişi yaralandıDüzce'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...
Bayramın 3. gününde tüm yurtta plajlar doldu taştı!Bayramın 3. gününde tüm yurtta plajlar doldu taştı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki gündem oldu!

Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki gündem oldu!

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Salda Gölü'nde kahreden ölüm

Salda Gölü'nde kahreden ölüm

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.