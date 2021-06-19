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Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

19.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşırtıyor. Kedi ve köpeğe bakan Adem Atasoy yaptığı açıklamada, "Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi.

Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

İlçedeki bir mermer atölyesinin işletmeciliği yapan Adem Atasoy'un baktığı Çakır isimli köpek ile Garip isimli kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor.

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"BİRLİKTE OYNAYIP BİRLİKTE UYUYORLAR"

Atasoy, yaptığı açıklamada sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını belirterek "Çakır ismini verdiğimiz köpek ile Garip ismini verdiğimiz kediye küçüklüğünden itibaren bakıyoruz. Bu ikisi ayrı bir cins değil de iyi bir dost olarak büyüdüler. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi. (AA)

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Amasya

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