Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

İlçedeki bir mermer atölyesinin işletmeciliği yapan Adem Atasoy'un baktığı Çakır isimli köpek ile Garip isimli kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor.

"BİRLİKTE OYNAYIP BİRLİKTE UYUYORLAR"

Atasoy, yaptığı açıklamada sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını belirterek "Çakır ismini verdiğimiz köpek ile Garip ismini verdiğimiz kediye küçüklüğünden itibaren bakıyoruz. Bu ikisi ayrı bir cins değil de iyi bir dost olarak büyüdüler. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi. (AA)

