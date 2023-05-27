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AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

27.05.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu gerçekleşecek. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullanabilecekler. Peki, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Amasya seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 28 Mayıs Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Amasya seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

SEÇİM3

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Amasya'nın ilçeleri olan Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

RTE - KK

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya'da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %56.25, Kemal Kılıçdaroğlu % 38.04, Sinan Oğan %5.31 oy almıştı. Genel seçimlerde çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek.

28 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

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Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.


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