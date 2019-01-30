Amasya’da bin 570 extacy hap ele geçirildi

Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda bin 570 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Trabzon’a gitmekte olan bir otomobili Merzifon’da durdurdu. Yapılan aramada araçta bin 570 adet extacy hap bulundu.

Araçtaki 3 şahıs ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı.

