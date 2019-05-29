Amasya'da doludan zarar gören çiftçiye destek talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Hükümeti göreve çağırıyoruz. Ocak‘ta Antalya'da yaşanan doğal afet sonrasında o bölgenin zararları büyük ölçüde karşılanmıştı. 31 Mart seçimleri vardı, oy almak için iktidar orada zararları karşıladı. Zararın karşılanması için aynı desteklemeyi Amasyalı çiftçiler için de istiyoruz. Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına borçlarının da faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarıma en büyük darbelerden birini küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek, iklim değişikliği nedeniyle neredeyse her ay afetlerle karşılaşıldığını ifade etti.

Amasya'da 24-25 Mayıs'ta şiddetli dolu yağışı sonucu 53 köyde 200 bin dekarlık tarım alanında ciddi zarar meydana geldiğini anımsatan Sarıbal, bu zararları karşılayacak mekanizmanın Türkiye'de bulunmadığını kaydetti.

Sarıbal, "Hükümeti göreve çağırıyoruz. Ocak‘ta Antalya'da yaşanan doğal afet sonrasında o bölgenin zararları büyük ölçüde karşılanmıştı. 31 Mart seçimleri vardı, oy almak için iktidar orada zararları karşıladı. Zararın karşılanması için aynı desteklemeyi Amasyalı çiftçiler için de istiyoruz. Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına borçlarının da faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.