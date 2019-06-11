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Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Amasya’da 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ve Amasya Tamimi’nin 100.

Amasya’da 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Yavuz Selim Meydanı’nda "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" yapıldı. Şenliğe 7 anaokulundan 250’ye yakın minik öğrenci katıldı.
Şenlik saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Milli Mücadelemizin 100. yılında gerek ilimizin gerekse ülkemizin okul öncesi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu eğitim farkındalığını oluşturmak amacıyla 1. Anaokulu Çocuk Şenliği’ni gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen öğretmen, okul yöneticilerimize teşekkür ediyor, veli ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Şenlik öncesi minikler, protokol üyelerine çiçek takdim ettiler. Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran minik öğrenci atıyla gelerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yaptı. Miniklerin halk oyunu gösterileri ise izleyenlerden tam not aldı. Miniklerin açtığı Türk bayrağı ise büyük alkış aldı.
Şenliği çok beğendiğini belirten vatandaşlardan Kamil Terzi, “Türk milletinin dünyaya bağımsız yaşayacağının ilanının 100. yıl dönümü yani Amasya Tamimi’nin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler bu sene her zamankinden daha coşkulu geçiyor. İlk defa 1 gün önce yani 11 Haziran’da etkinliklere başlandı. İlk etkinlik olarak da bir çocuk şenliği, okul öncesi öğrencilerinin düzenlediği çocuk şenliği etkinliği yapılıyor. Herkese çok teşekkür ederiz, çok güzel. Amasya bu coşkuya çok daha fazlasıyla devam edecektir. Tüm dünyaya Türk’ün bağımsızlığının ebediyen süreceğini bir kez daha ilan ediyoruz” diye konuştu.
Şenlik yaklaşık 2 saat sürerken, minikler sundukları gösterilerle hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"

Amasya’da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"
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