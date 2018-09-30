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Amasya'da samanlık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

Amasya'da samanlık yangını

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Magosa Mahallesi'nde besicilik yapan Musa ve Hasan Önder'e ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında, yaklaşık 200 ton balya saman zarar gördü.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını ihbar aldıklarında tüm itfaiye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan yangının evlere yayılmasını engellemek. Şu an itfaiye ekipleri, yangının etrafını kontrol altına aldı. Tehlike durum arz eden bir şey yok. Çevre şehirlerden de itfaiye araçlarını talep ettik. Saman yangınlarını tamamen söndürmek mümkün değil. Kontrol altına almak önemli. Tek tesellimiz evlere ve ahırlara yansımaması, can kaybının olmaması."

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Suluova Suluova’da Samanlık Yangını.

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