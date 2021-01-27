Amasya’da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına önce Taşova Belediyesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra Amasya ve Samsun ile Tokat’tan ekipler gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Amasya Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği esnada kaydedilen görüntüler rüzgarın şiddetini ve müdahalenin zorluğunu göz önüne serdi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ekiplerin seferber edildiği söndürme çalışmalarının rüzgar nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.



