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Amasya'da Zafer Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

AMASYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Amasya'da Zafer Bayramı coşkusu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Amasya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Akpınar, Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valiliği'nde tebriklerin kabulünden sonra ikinci program Yavuz Selim Meydanı’nda devam etti. Vali Varol, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Akpınar ve Başkan Vekili Aktaş vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subayın konuşması ve günün anlamına ilişkin şiirin okunmasıyla program devam etti. Program, askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

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Amasya'da Zafer Bayramı coşkusuAmasya'da Zafer Bayramı coşkusuAmasya'da Zafer Bayramı coşkusuAmasya'da Zafer Bayramı coşkusu

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