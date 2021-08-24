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Amasyalı Zekiye teyze 15 yıldır kaplumbağa besliyor: Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi

24.08.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı. Artut,''Ölene kadar onlara bakacağım'' derken, yaşlı kadının kızı, ''Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. 3 kaplumbağamız oldu. Kapımıza daha kaplumbağa bırakmayın'' diyor.

Amasyalı Zekiye teyze 15 yıldır kaplumbağa besliyor: Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.

''ÖLENE KADAR BAKACAĞIM''

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.

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Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Amasya
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