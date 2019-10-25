Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta liman içi sahilinde balık avına çıkan amatör balıkçılar, yunus sürpriziyle karşılaştı. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta liman içi sahilinde, sandal ve takayla balık avına çıkan amatör olta balıkçıları, yunus sürpriziyle karşılaştı. Balıkçılar ağla avlanırken, yunus da istavrit avlamaya çalıştı. Batıp çıktığı suda ilerleyen yunus, kıyıda avlanan balıkçıların da ilgi odağı oldu. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra açıklara doğru ilerleyip, gözden kayboldu.

