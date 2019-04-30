Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksörün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İlçeye bağlı Çiğdemli köyünde dün yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta dövülerek öldürüldüğü belirlenen amatör boksör Cüneyt Seyhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan B.D. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen zanlılar, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Çiğdemli köyünde, dün yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın (39) öldüğünü tespit etmişti.
Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanılmasının ardından olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.
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