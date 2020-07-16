Amazon akıllı market arabası ile dünyayı değiştirebilir mi?

Amazon’un kasiyersiz market konsepti GO, aslında tam bir süpermarket sayılmaz. İnsanların günlük ihtiyaçlarını, hazır sandviç, salata, su, içecek gibi ihtiyaçlarını hızla alıp kasada beklemeden çıkabilecekleri bir tür gelişmiş “büfe” mantığı ile çalışan GO marketleri, büyük çaplı alışverişler için yeterli değildi.
E-ticaret devi şimdi arabalar dolusu alışveriş yaparak ev erzağını toplamak isteyenler için de kasiyersiz alışveriş teknolojilerini devreye sokacak.
Bunun için tanıttığı Dash Cart isimli akıllı market arabası, içine konulan ürünleri tanıyarak, kullanıcının alışveriş hesabını otomatik olarak güncelliyor. Müşteri marketten çıkacağı zaman ise kasiyere uğramasına gerek kalmıyor. Akıllı market arabası, alışveriş bedelini müşterinin kredi kartından tahsil ediyor. Müşteri de alışverişini aracına kadar götürüp marketten hızla ayrılabiliyor. Böylece kasa önünde onlarca dakika bekleme gereği ortadan kalkıyor ve müşteriler aceleleri doğrultusunda alışverişlerini hızla tamamlayabiliyorlar.
Amazon kısa süre önce dev “manav zinciri” Whole Foods’u da satın alarak, marketçilik konusunda ciddiyetini ortaya koymuştu. Fakat bu yeni market arabalarının Amazon’un sonbaharda açacağı ilk dev süpermarketinde devreye girmedi bekleniyor. Ardından ise e-ticaret devinin, içinde minimum sayıda çalışan bulunan, büyük oranda otonom hizmet veren, robot süpermarketleri ABD ve dünya çapında yaygınlaştırması bekleniyor.
Bir diğer deyişle, yakında Amazon üreticilerden gelen ürünleri robotlarla raflara yerleştirecek. Müşteriler robot market arabalarıyla alışverişi yapacak. Kasiyerlerin de olmadığı marketlerden çıkarken ücret otomatik olarak ödenecek. Bu şekilde alışveriş sistemi tamamen otomatikleştirilmiş olacak. Çalışan maaşı yok, sigorta ödemeleri yok, tazminat, izin, performans sorunları yok. Kendi kendine çalışan ve para basan marketler hızla dünyaya yayılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, akıllı market arabası dünyayı değiştirilebilir mi sorusunun cevabı, evet…
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