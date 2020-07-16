Amazon akıllı market arabası ile dünyayı değiştirebilir mi?

Amazon’un kasiyersiz market konsepti GO, aslında tam bir süpermarket sayılmaz. İnsanların günlük ihtiyaçlarını, hazır sandviç, salata, su, içecek gibi ihtiyaçlarını hızla alıp kasada beklemeden çıkabilecekleri bir tür gelişmiş “büfe” mantığı ile çalışan GO marketleri, büyük çaplı alışverişler için yeterli değildi.

E-ticaret devi şimdi arabalar dolusu alışveriş yaparak ev erzağını toplamak isteyenler için de kasiyersiz alışveriş teknolojilerini devreye sokacak.

AKILLI MARKET ARABASIYLA KARİYERE GEREK YOK

Bunun için tanıttığı Dash Cart isimli akıllı market arabası, içine konulan ürünleri tanıyarak, kullanıcının alışveriş hesabını otomatik olarak güncelliyor. Müşteri marketten çıkacağı zaman ise kasiyere uğramasına gerek kalmıyor. Akıllı market arabası, alışveriş bedelini müşterinin kredi kartından tahsil ediyor. Müşteri de alışverişini aracına kadar götürüp marketten hızla ayrılabiliyor. Böylece kasa önünde onlarca dakika bekleme gereği ortadan kalkıyor ve müşteriler aceleleri doğrultusunda alışverişlerini hızla tamamlayabiliyorlar.