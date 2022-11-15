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Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

14.11.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakım ve güzellik söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Eğer pürüzsüz bir tene ve ışıl ışıl saçlara sahip olmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz pek çok ürün var. Bu ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak istiyorsanız çok şanslısınız! Amazon'un sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünlerini bir araya getirdik. Gelin, bu ürünleri beraber inceleyelim!

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

İhtiyaç duyduğunuz kişisel bakım ve güzellik ürünlerini almak istiyor ancak bunu erteliyorsanız alışveriş yapmanızın tam zamanı! Çünkü sizlere Amazon'un sürpriz indirimleriyle geldik. İçinde kapatıcısından saç düzleştiricisine kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı listeyi birlikte keşfetmeye var mısınız? Öyleyse haydi başlayalım!

1. Rahatça taranan saçlar için: Tangle Teezer The Ultimate Finisher Saç Fırçası

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

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Tangle Teezer The Ultimate Finishing Saç Fırçası, saçlarınızı kırmadan sağlıklı bir şekilde taramanıza yardımcı olur. Düz, dalgalı, kıvırcık fark etmeksizin tüm saç tiplerinin kullanabileceği ürün; uzun sapıyla da oldukça konforlu bir kullanım sağlar. Tarağın nazik uçları ise saç derisine masaj yaparak daha sağlıklı saçlara sahip olmanıza olanak tanır.

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2. Pürüzsüz bir cilt için: Foreo Luna Go Normal Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Cilt bakımı kategorisinin en popüler ürünlerinden olan Foreo Luna Go Normal Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı, daha sıkı ve esnek bir cilt isteyenlerin kurtarıcısı olmaya aday. Dakikada 8000 titreşim veren T-Sonic teknolojisine sahip ürün, cildinizdeki kan dolaşımını hızlandırırken bakteri oluşumuna engel olan hipoalerjenik ve gözeneksiz yüzeyiyle cilt sağlığınızı destekler.

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3. Saçlarınız artık daha sağlıklı ve parlak olacak: OGX Coconut Miracle Oil Yıpranma Karşıtı Sülfatsız Şampuan

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

En iyi şampuanlar arasında yer alan OGX Coconut Miracle Oil Yıpranma Karşıtı Sülfatsız Şampuan, özellikle zayıf ve kırılmış saçlar için birebir. Saç bakım rutininize mutlaka eklemeniz gereken ürün, sülfat barındırmamasıyla kuru ve hasar görmüş saçların imdadına koşar. İçeriğindeki Hindistan cevizi yağı, tiare esansı ve vanilya çekirdeği özü sayesinde saçlarınızı yumuşatır.

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4. Fondöten kullanmadan doğal bir bitiş isteyenlere özel: L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Koyu halkalardan, morluklardan ve cilt lekelerinden kurtulmak istiyorsanız aradığınız her şey L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı'da. Gün boyu ultra yüksek kapatıcılık sunan ürün, hafif yapısı ve doğal mat bitişiyle kullananları kendine hayran bırakır. Üstelik karma ve yağlı ciltler için birebir. 24 saat kalıcı etkili bu ürünü indirimdeyken kesinlikle denemelisiniz!

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5. Saçlarını kolayca şekillendirmek isteyenlere: Hairens HRS540 Ultrasonik Buharlı Sac Düzleştirici

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Hairens HRS540 Ultrasonik Buharlı Sac Düzleştirici; daha pürüzsüz, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar. Ultrasonik buharlı özelliğiyle sıcaklığı saçlarınızın nem oranına göre ayarlar. Saniyeler içinde ısınan ürün, sıcaklığı eşit derecede yayan plakaları sayesinde saçlarınızın hayal ettiğiniz görünüme kavuşmasına yardım eder.

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6. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kolay çözüm: Veet Smooth & Fresh Duşta Tüy Dökücü Sprey Krem

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Alerjik ve tahrişe meyilli bir cilt tipiniz varsa sizleri buraya alalım! Smooth & Fresh teknolojisiyle üretilen Veet Smooth & Fresh Duşta Tüy Dökücü Sprey Krem sayesinde ipeksi ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Cildinizi 24 saate kadar nemli tutan ürünün formülünde yatıştırıcı özellikteki Aloe vera ve E vitamini bulunur. Böylece kullanım sonrasında herhangi bir problem yaşama riskiniz oldukça düşer.

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7. Selülitlerinizden kurtulun: Krauterhof Selülit Karşıtı Jel

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Çok satan cilt bakım ürünleri içinde ilk sırada yer alan Krauterhof Selülit Karşıtı Jel, zengin içeriği sayesinde cildinizdeki portakal kabuğu görünümünün azalmasına yardımcı olur. Teninizde ferah bir his bırakan ürünü kullanırken vücudunuzu spor ve sağlıklı beslenmeyle desteklediğinizde cildinizdeki farka inanamayacaksınız. Ürünün içeriğinde yer alan kafein, carnitine, nane yağı, biberiye ve panthenol ciltteki renk eşitsizliklerini giderir.

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8. Cildinizde aradığınız parlaklık: The Purest Solutions Tüm Cilt Tipleri İçin Yoğun Nemlendirici Bakım Serumu

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Yaşlanma karşıtı bakıma ihtiyacınız varsa sizleri The Purest Solutions Tüm Cilt Tipleri İçin Yoğun Nemlendirici Bakım Serumu ile tanıştıralım. Özellikle kuru ciltlerin kullanımına uygun olan serum, cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirerek sıkılaştırır ve teninizin kaybettiği esnekliği geri kazanmasına yardımcı olur. Ürünün içeriğindeki prebiulin, cilt florasını yeniden düzenler.

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9. Kış günlerini hasarsız atlatmak için: Blistex Medplus Stick Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

Soğuk kış günlerinde en büyük dostunuz olacak Blistex Medplus Stick Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi; içeriğindeki okaliptus, mentol ve kafur sayesinde kuruyan ve çatlayan dudaklarınızı yatıştırır. Ayrıca dudaklarınıza kaybettiği nemi geri kazandırır. SPF 15 özelliği ile dudaklarınızı güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

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10. Terlemeye karşı en kalıcı çözüm: Rexona Natural Fresh Mavi Gelincik & Elma Kadın Anti-Perspirant Spray Deodorant

Amazon'dan alabileceğiniz sürpriz indirimli güzellik ve kişisel bakım ürünleri

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Yaz kış fark etmeksiniz kullanabileceğiniz bir deodorant arıyorsanız Rexona Natural Fresh Mavi Gelincik & Elma Kadın Anti-Perspirant Spray Deodorant ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. Ürün, ter ve kötü kokuya karşı 48 saate kadar etkin koruma sağlar. Deodorantın mavi gelincik ve elma içerikli kokusuyla kendinizi gün boyu ferah hissedebilirsiniz.

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