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Amazon, Fakespot uygulamasını rafa kaldırmayı başardı

20.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Fakespot uygulamanın başarısını test etti ve yüzde 80 oranında hatalı karar verdiği ortaya çıkardı. Uygulama böylece App Store platformundan tamamen kaldırıldı.

Amazon, Fakespot uygulamasını rafa kaldırmayı başardı

İnternet üzerinden yapılan yorumlar kullanıcıların en çok önem verdiği detaylar arasında yer alıyor. Mesela bir restaurant veya markete gitmek isteyenler öncesinde yorumları okuyarak bilgi edinebiliyorlar. TripAdvisor, Yelp, Foursquare gibi birçok platform bu yorumları bir araya getiriyor ve iş modeli kurguluyor.

Bu tür platformlarda ne yazık ki her zaman için doğru yorumlar olmuyor. Bazen sahtekar yorumlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle birbirlerine rakip olan markaların çok fazla manipülatif yorum yaptığı biliniyor. Fakespot uygulaması bu tür yorumları tespit etmesi ile biliniyordu.

Fakespot güçlü bir veri analiz işlemi yaptığını söyleyen şirketler arasında yer alıyor. Hem Amazon hem de diğer birçok sitede bu uygulama sahte yorumları tespit ediyor. Böylece kullanıcıların daha gerçek bilgilerle sahte yorumlardan korunması amaçlanıyordu. Ne yazık ki istendiği gibi olmadı.

Amazon sahte yorumlarla başı belada olduğu için bu konuda çok hassas. Şirket, Fakespot uygulamasının satıcılar ve ürünler hakkında hatalı bilgiler sunduğunu söyledi. Bu hatalı bilgilerin birçok mağduriyet yarattığını ifade eden Amazon uygulamanın App Store üzerinden kaldırılmasını sağladı.

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Amazon
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