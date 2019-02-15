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Amazon, New York'ta genel merkez açmaktan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 02:22 | Son Güncelleme

ABD'li e-ticaret devi Amazon, bazı politikacılar, sendikalar ve aktivistlerden gelen itirazlar üzerine New York'ta yeni genel merkez kurma kararından geri adım attı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York'ta yeni genel merkez açma planından vazgeçti.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, eyaletteki bazı politikacılar, sendikalar ve aktivistlerden gelen itirazlar üzerine New York'ta yeni genel merkez kurma kararından vazgeçtiği belirtildi.

Yeni bir genel merkezin kurulması için seçilmiş yetkililerin desteğine ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle itirazlar üzerine bu plandan vazgeçildiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Anketler, New York'luların yüzde 70'inin planlarımızı ve yatırımlarımızı desteklediğini gösterse de bazı siyasiler planımıza karşı çıktıklarını ve projenin başlatılması için gereken konularda bizimle iş birliği yapmayacaklarını açıkça belirtti.'' ifadesi kullanıldı.

New York eyaletinde Queens bölgesinde açılması planlanan yeni genel merkezin 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon e-ticaret devi

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