HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI: 2023 Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler, nasıl alınır?

AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI: 2023 Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler, nasıl alınır?

07.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eylül ayı içerisinde her gün farklı oyunlar kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Bu kapsamda oyun tutkunlarının Football Manager 2023 ile ilgili yaptıkları sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2023 Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler? Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI: 2023 Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler, nasıl alınır?

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 lira. Amazon Prime Gaeming üyeliği ise Amazon Prime aboneliğiyle birlikte geliyor. İşte, Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları...

AMAZON PRIME GAMING EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

7 Eylül: Football Manager 2023

14 Eylül: Ozymandias: Bronze Age Empire Sim, Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül: Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül: Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition, Hundred Days: Winemaking Simulator

AMAZON PRIME GAMING ÜYELİĞİ HAKKINDA

Amazon Prime üyeliği Türkiye'deki kullanıcılara 39 TL'den sunulmaktadır.

Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan sel afetinin kıskacında! 3 kişi öldü...Yunanistan sel afetinin kıskacında! 3 kişi öldü...
Selde ölen doktor ile eşi için hastanede tören düzenlendiSelde ölen doktor ile eşi için hastanede tören düzenlendi
Bakan Fidan'dan Afrika mesajı geldi!Bakan Fidan'dan Afrika mesajı geldi!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.