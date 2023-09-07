AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI: 2023 Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler, nasıl alınır?

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Amazon Prime üyeliği Türkiye'de 39 lira. Amazon Prime Gaeming üyeliği ise Amazon Prime aboneliğiyle birlikte geliyor. İşte, Eylül ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları...

AMAZON PRIME GAMING EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

7 Eylül: Football Manager 2023

14 Eylül: Ozymandias: Bronze Age Empire Sim, Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül: Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül: Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition, Hundred Days: Winemaking Simulator

AMAZON PRIME GAMING ÜYELİĞİ HAKKINDA

Amazon Prime üyeliği Türkiye'deki kullanıcılara 39 TL'den sunulmaktadır.

Amazon Prime Gaming üyeliği, Amazon Prime aboneliğiyle beraber geliyor.

