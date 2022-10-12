Amazon Prime Özel Fırsat Günleri sona ermeden kaçırmamanız gereken ürünler

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Amazon Prime Özel Fırsat Günleri, son gününde de alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe, oyuncaktan kırtasiyeye aklınıza gelen tüm ürünlerin büyük indirimlerle satışta olduğu fırsat günlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. "İndirimde neler var acaba?" diye merak ediyorsanız işinizi kolaylaştıracak listemize mutlaka göz atmalısınız. Unutmadan ekleyelim, indirimdeki ürünler çabucak bitebiliyor. İşte Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'nin öne çıkan indirimleri...
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"Kargo 2 gün içerisinde elime ulaştı. Paketlenmesi düzgün ve içeriği eksiksizdi, garanti belgesi kutu içerisindeydi. Elektrik süpürgesi gibi ses çıkaran blenderımdan sonra bu blender bana aşırı sessiz ve kullanışlı geldi. Grundig markasının daha önce çay makinesini almıştım ve çok memnunum o yüzden blender setinde de bu markayı tercih ettim."
Kullanıcı yorumları
"Bu segmentte bu fiyata alınabilecek en iyi bilgisayar. SSD boyutu makul. Full HD olması artı. Her türlü işlerimin dışında abartı özelliklere ihtiyaç duymayan oyunları da oynayabilecek olmak güzel."
Kullanıcı yorumları
"Haritalaması çok başarılı. Çok memnunuz. Tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları
"Ürün kaliteli ve çok beğendim."
Kullanıcı yorumları
"Eşimle birlikte çalıştığımız için evimizin kurtarıcısı oldu sıfır yağla tavuk patates kırmızı yeşil biber yaptık memnun kaldık iyi ki almışız.Sadece hazneyi takıp/çıkartırken zorlanıyoruz."
Kullanıcı yorumları
"Malzeme kalitesi çok iyi. Tasarım çok iyi. İnce olması bence avantaj. Rengi çok güzel."
Kullanıcı yorumları
"İndirimde oldukça uygun bir fiyata aldım ve sonuna kadar değdiğini düşünüyorum. Bundan önceki X-Wing 2018'de çıkan versiyondu ve bu onla neredeyse aynı boyut olmasına rağmen fiyatı çok daha ucuz. Detayları çok hoş ve yapım aşaması da eğlenceli. Tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları
"Ses kalitesi ve dizayn gayet başarılı. Bağlantıda bir problem yaşanmıyor."
Kullanıcı yorumları
"Görüntü kalitesi enfes. Pc bağlıyorum. Telefonu henüz bağlayamadım. Direk içinde Youtube ve Netflix uygulaması yükleyip izleyebiliyorsunuz."
Kullanıcı yorumları
"Kullanımı oldukça kolay ve çok yönlü. Harika kahveler yapıyor."
Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'ne ait tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
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