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Amazon Prime Özel Fırsat Günleri sona ermeden kaçırmamanız gereken ürünler

12.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aradığınız her şeyin en uygun fiyatla satışa sunulduğu Amazon Prime Özel Fırsat Günleri bugün sona eriyor. Onlarca kategorideki binlerce üründe %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! Sizin için indirimdeki ürünlerden bazılarını derledik. İşte yüksek indirim oranlarıyla dikkat çeken o ürünler!

Amazon Prime Özel Fırsat Günleri sona ermeden kaçırmamanız gereken ürünler

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Amazon Prime Özel Fırsat Günleri, son gününde de alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe, oyuncaktan kırtasiyeye aklınıza gelen tüm ürünlerin büyük indirimlerle satışta olduğu fırsat günlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. "İndirimde neler var acaba?" diye merak ediyorsanız işinizi kolaylaştıracak listemize mutlaka göz atmalısınız. Unutmadan ekleyelim, indirimdeki ürünler çabucak bitebiliyor. İşte Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'nin öne çıkan indirimleri...

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Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'ne ait tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

1. Grundig HBS 1010 El Blender Seti, 700W, 500 ml Kapasiteli

Adsız tasarım - 2022-10-12T144716.445

Kullanıcı yorumları

  • "Kargo 2 gün içerisinde elime ulaştı. Paketlenmesi düzgün ve içeriği eksiksizdi, garanti belgesi kutu içerisindeydi. Elektrik süpürgesi gibi ses çıkaran blenderımdan sonra bu blender bana aşırı sessiz ve kullanışlı geldi. Grundig markasının daha önce çay makinesini almıştım ve çok memnunum o yüzden blender setinde de bu markayı tercih ettim."

  • "Sorunsuz, eksiksiz, kaliteli bir ürün. Normal günlük mutfak ihtiyaçlarınızı kolayca halledebilirsiniz. Hızlı teslimat için de Amazon'a ayrıca teşekkürler."
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2. Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar, 15.6" FHD, Intel Core i5-1035G4, 8GB RAM, 512GB SSD

Adsız tasarım - 2022-10-12T144936.392

Kullanıcı yorumları

  • "Bu segmentte bu fiyata alınabilecek en iyi bilgisayar. SSD boyutu makul. Full HD olması artı. Her türlü işlerimin dışında abartı özelliklere ihtiyaç duymayan oyunları da oynayabilecek olmak güzel."

  • "Amazon’un hızlı teslimatıyla güzel paketlemeyle elime hızlıca ulaştı. Bilgisayara gelince inanılmaz hızlı ve dış görünümü olsun ekranı olsun çok güzel."
Ürünü İncele

3. Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2022-10-12T150813.681

Kullanıcı yorumları

  • "Haritalaması çok başarılı. Çok memnunuz. Tavsiye ederim."

  • "Resmen evde elim ayağım. Emiş gücü, performansı, kolay temizliği, hep hazır oluşu gerçekten müthiş. Tek eksisi, türkçe olmayışı."
Ürünü İncele

4. Under Armour UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Erkek

Adsız tasarım - 2022-10-12T145131.531

Kullanıcı yorumları

  • "Ürün kaliteli ve çok beğendim."

  • "Normalde 42 giyiyorum ama kalıp farkından bir numara büyük aldım 43,5 olsa daha iyi olurdu. Olsun iyi duruyor. Rahat, kullanışlı bir ayakkabı."
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5. Princess Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2022-10-12T150424.500

Kullanıcı yorumları

  • "Eşimle birlikte çalıştığımız için evimizin kurtarıcısı oldu sıfır yağla tavuk patates kırmızı yeşil biber yaptık memnun kaldık iyi ki almışız.Sadece hazneyi takıp/çıkartırken zorlanıyoruz."

  • "Kullanımı çok kolay, sadece zamanı ve sıcaklığı seçin ve işiniz bitti. Kızartmalar çok lezzetli oluyor. Her şey için işe yarıyor."
Ürünü İncele

6. Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak, 0.59 L

Adsız tasarım - 2022-10-12T145359.415

Kullanıcı yorumları

  • "Malzeme kalitesi çok iyi. Tasarım çok iyi. İnce olması bence avantaj. Rengi çok güzel."

  • "Harika bir ürün. Tavsiye ederim. Kaliteli."
Ürünü İncele

7. LEGO Star Wars Luke Skywalker’in X-Wing Fighter’i 75301 Çocuklar İçin Yıldız Savaşları Oyuncak Yapım Seti (474 Parça)

Adsız tasarım - 2022-10-12T145546.405

Kullanıcı yorumları

  • "İndirimde oldukça uygun bir fiyata aldım ve sonuna kadar değdiğini düşünüyorum. Bundan önceki X-Wing 2018'de çıkan versiyondu ve bu onla neredeyse aynı boyut olmasına rağmen fiyatı çok daha ucuz. Detayları çok hoş ve yapım aşaması da eğlenceli. Tavsiye ederim."

  • "2018'deki setin müthiş bir yeniden yapımı. Parça sayısı daha az olmasına rağmen boyutları neredeyse aynı. Elbette detaylardan feragat ediyorsunuz ama daha ucuza elde ediyorsunuz içindeki Prenses Leia ve ilk defa bu sette olan General Dodanna da setin yenilikleri arasında. Episode 4'ü tekrar yaşamak için müthiş bir set."
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8. Marshall Stanmore II Bluetooth Hoparlör

Adsız tasarım - 2022-10-12T145851.365

Kullanıcı yorumları

  • "Ses kalitesi ve dizayn gayet başarılı. Bağlantıda bir problem yaşanmıyor."

  • "Diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, Marshall hala plastikten değil, ahşaptan yapılmış kasaları inşa ediyor ve bu zaten güçlü bir nokta! Ses kalitesi de çok iyi."
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9. Anker Nebula Apollo Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Pico Projeksiyon Cihazı ve Hoparlör

Adsız tasarım - 2022-10-12T150116.397

Kullanıcı yorumları

  • "Görüntü kalitesi enfes. Pc bağlıyorum. Telefonu henüz bağlayamadım. Direk içinde Youtube ve Netflix uygulaması yükleyip izleyebiliyorsunuz."

  • "Kaliteli ve oldukça başarılı bir ürün. Gün ışığında idare eder fakat güneş yoksa (bulutlu havada bile) performansı 2 metreye kadar çok başarılı. Karanlıkta 3,5 metre kadar uzaktan güzel görüntü aldık. Eğer pixel takıntınız yoksa evde sinema keyfini neredeyse karşılar. "
Ürünü İncele

10. Melitta Caffeo Passione OT F53/1-101, Süt Sistemli Çekirdekten Fincana Tam Otomatik Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2022-10-12T151134.398

Kullanıcı yorumları

  • "Kullanımı oldukça kolay ve çok yönlü. Harika kahveler yapıyor."

  • "Temizlemesi kolay. Kompakt bir tasarımı var. Çok işe yarıyor. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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