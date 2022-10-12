Amazon Prime özellikleri ve avantajları nelerdir? Amazon Prime neleri kapsıyor?

Ülkemizde ve dünya genelinde en çok tercih edilen e-ticaret sitesi olan Amazon, Amazon Prime hizmeti ile hem alışverişte hem de oyunlar, diziler, filmler gibi eğlence hizmetleriyle özel fırsatlar ve üyelerine özel ayrıcalıklar sunuyor.

Sisteme üye olmak da sistem üyeliğini iptal etmek de son derece kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Otuz günlük ücretsiz deneme süresi dahilinde kullanılabilen hizmetler iptal söz konusu olduğunda para iadesi de alınabiliyor.

Amazon Prime özellikleri nelerdir?

Amazon Prime üyeleri, Amazon sitesi üzerinden yaptıkları tüm alışverişlerde birçok ayrıcalığa sahip oluyor. Türkiye'deki birçok ilde minimum sipariş tutarı olmadan, geçerli ürünlerde kargo ücreti alınmadan, ertesi gün teslimat garantisi gibi ayrıcalıklar Amazon Prime üyelerine sunuluyor.

Amazon Prime avantajları nelerdir?

Amazon Prime üyelik sistemine giren kişiler çeşitli avantajlara da sahip olurlar. Bu avantajlar şunlardır:

Amazon'da yapılan alıverişlerde sınırsız ücretsiz ertesi gün teslimatı garantisi.

Tüm ürünler ve adresler için verilen siparişlerde herhangi bir ek ücrete tabi olmadan sınırsız aynı gün teslimat. (Bu durum, sipariş verilen ürünün stoklarda olmaması durumunda geçerli değildir. Alışveriş sırasında Prime hizmetine özel teslimat seçenekleri arasında görülmez.)

Alışveriş ayrıcalıkları arasında Prime Erken Erişim ve Prime Özel Fırsatları ardır. Üyeler Prime kapsamında sunulan bitmeden yakala fırsatlarında otuz dakika avantajlı olarak erken erişim hakkı kazanırlar.

Tüm üyeler Amazon'un sitesindeki üyelere özel fırsatlara özel erişim olanağı elde eder.

Amazon Prime neleri kapsıyor?

Prime Video, Prime Gaming başlıkları altında verilen tüm hizmetler Amazon Prime üyelerine sunulur. Bu kapsamda şu hizmetler vardır: Twitch.tv üzerinden oyunlar, oyun içi içerikler, kanal aboneliği, ödüllü diziler ve filmler, en popüler oyunlar. Ayrıca tüm Amazon Prime üyeleri Amazon üzerinden yapılan alışverişlerde birçok avantaja sahip olurlar.

Amazon Prime nasıl kullanılır?

Amazon Prime üyesi olabilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

Üyelik şartı olarak on sekiz yaş ve üstü olunmalıdır.

Ürünler yeniden satılmak ya da üyenin kendi müşterilerine ürün gönderme amacıyla satın alınamaz.

Sipariş verilen ürün stoklarda bulunmuyorsa hızlı teslimat avantajından yararlanılamaz.



