Amazon, Twitch ve PayPal'a neden ulaşılamıyor? Spotify neden açılmıyor?

Son gelişmelere göre dünya genelinde yaşanan bir internet kesintisi nedeniyle birçok online platforma dünyanın pek çok ülkesindeki kullanıcılar giriş yapamıyor. Aralarında Amazon, Twitch, PayPal, Reddit be başka bir çok platformun yer aldığı sitelere erişim sağlayamayan kullanıcılar, erişim sorununun kaynağını araştırmaya başladı. Peki Amazon, Twitch, Spotify, Reddit ve PayPal'a neden ulaşılamıyor?

TWİTCH, REDDİT, PAYPAL'A NEDEN ULAŞILAMIYOR, AMAZON NEDEN AÇILMIYOR?

Son gelişmelere göre, dünya genelinde yaşanan bir internet kesintisi sebebiyle pek çok online platforma giriş yapılamıyor. Nedeni henüz belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesintiden dolayı kullanıcılar Amazon'da alışveriş işlemlerini gerçekleştiremezken, Twitch canlı yayınlarına erişilemediği ve Spotify'da müzik dinlenemediği de söyleniyor.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Newsweek'te yayınlanan habere göre, son bir saat içinde Avustralya, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Birleşik Krallık'tan internet kesintisi ile ilgili bazı raporlar geldi. Bu ülke ve bölgelerde yaşayan internet kullanıcıları, sitelere giriş yaptığında 'Error 503' uyarısı ile karşılaşmakta. Erişilemeyen siteler arasında ise online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, ,PayPal ve dünya genelinde oldukça popüler olan müzik platformu Spotify'ın da yer aldığı ifade ediliyor. İnternet kesintisinin ne zaman düzeleceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

