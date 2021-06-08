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Amazon, Twitch ve PayPal'a neden ulaşılamıyor? Spotify neden açılmıyor?

08.06.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, Twitch, PayPal, Reddit ve bir çok başka siteye erişim sağlayamayan kullanıcılar, sitelere neden erişilemediğini araştırmaya koyuldu. Son gelişmelere göre dünya genelinde bir internet kesintisi yaşanıyor. Haberlere göre aralarında online pek çok platformun bulunduğu sitelere kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Peki Amazon, Twitch, Reddit ve PayPal'a neden ulaşılamıyor? Spotify neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

Amazon, Twitch ve PayPal'a neden ulaşılamıyor? Spotify neden açılmıyor?

Son gelişmelere göre dünya genelinde yaşanan bir internet kesintisi nedeniyle birçok online platforma dünyanın pek çok ülkesindeki kullanıcılar giriş yapamıyor. Aralarında Amazon, Twitch, PayPal, Reddit be başka bir çok platformun yer aldığı sitelere erişim sağlayamayan kullanıcılar, erişim sorununun kaynağını araştırmaya başladı. Peki Amazon, Twitch, Spotify, Reddit ve PayPal'a neden ulaşılamıyor?

TWİTCH, REDDİT, PAYPAL'A NEDEN ULAŞILAMIYOR, AMAZON NEDEN AÇILMIYOR?

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Son gelişmelere göre, dünya genelinde yaşanan bir internet kesintisi sebebiyle pek çok online platforma giriş yapılamıyor. Nedeni henüz belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesintiden dolayı kullanıcılar Amazon'da alışveriş işlemlerini gerçekleştiremezken, Twitch canlı yayınlarına erişilemediği ve Spotify'da müzik dinlenemediği de söyleniyor.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

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Newsweek'te yayınlanan habere göre, son bir saat içinde Avustralya, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Birleşik Krallık'tan internet kesintisi ile ilgili bazı raporlar geldi. Bu ülke ve bölgelerde yaşayan internet kullanıcıları, sitelere giriş yaptığında 'Error 503' uyarısı ile karşılaşmakta. Erişilemeyen siteler arasında ise online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, ,PayPal ve dünya genelinde oldukça popüler olan müzik platformu Spotify'ın da yer aldığı ifade ediliyor. İnternet kesintisinin ne zaman düzeleceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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