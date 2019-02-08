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Amazon'un CEO'su Bezos'a şantaj iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 05:34 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

Bezos, Medum adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu.

Bezos, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez’in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı.

National Enquirer’in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.

Kendisine yapılan teklifi reddeden Bezos, National Enquirer’in ana şirketi olan American Media Inc. (AMI) genel yayın sorumlusu ile avukatı arasındaki yazışmaları da aynı sitede yayımladı.

Bezos, "AMI'ın bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim, burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" ifadelerini kullandı.

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