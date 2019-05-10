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Amazon'un patronu Ay'a uzay aracı gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ay'a, küçük bir ev büyüklüğünde uzay aracı yollayacak

WASHINGTON (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu.

Bezos, havacılık ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in 4 gezginci robotu taşıma kapasitesine sahip, küçük bir ev büyüklüğündeki uzay aracını, yeni tasarlanan roket motoru ve güçlendirilmiş roketlerle Ay'a göndereceğini açıkladı.

Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, planın tanıtımını, Dünya'nın uydusuna gönderilecek aracın maketinin gösterildiği Blue Origin şirketinde yaptı. Jeff Bezos, yaptığı konuşmada, "Bu inanılmaz araç Ay'a gidecek. Ay'a geri dönmenin, bu sefer orada kalmanın vakti." ifadesini kullandı.

Bezos öte yandan aracın ne zaman Ay'a gönderileceği, Dünya'nın uydusuna insan götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry ise Ay'a insanlı seyahatin 2024'te yapılmasının ümit edildiğini belirtti. Şirket için çalışan özel uzay danışmanı Robert Walker da insansız uçuşun 2023'te planlandığını söyledi.

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Blue Origin Jeff Bezos

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